Direkt am U-Bahnhof Zitadelle in Spandau befindet sich das Einkaufszentrum Center am Juliusturm. Die etwa 17.000 Quadratmetern Verkaufsfläche beherbergen rund ein Dutzend Fachgeschäfte. Darunter befinden sich unter anderem ein Modegeschäft für Kleidung und Accessoires, ein Schuhladen, ein Lebensmittelgeschäft und ein Schnellrestaurant. Autofahrern stehen auf dem Dach des Einkaufszentrums rund 700 Parkplätze zur Verfügung.