Fall Queer Day Festival

Live-DJs sorgen mit guten queeren Vibes für die richtige Stimmung und laden ein zum Tanzen unter freiem Himmel. An den Ständen nach schönen Dingen und queerer Kunst stöbern, kulinarische Spezialitäten von kleinen Snacks bis zu deftigen Mahlzeiten an den Street Food-Ständen probieren, sich austauschen und gemütlich an den Feuerstellen mit Glühwein wärmen: das alles verspricht dieser Samstag auf dem Holzmarktgelände.