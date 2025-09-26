© dpa
Zeughaus
Das Zeughaus ist das älteste und vielleicht schönste Gebäude der Berliner Prachtmeile Unter den Linden und ein ehemaliges Waffenarsenal. mehr
© Berliner Kunstmarkt am Zeughaus
Auf dem Kunstmarkt zwischen dem Deutschen Historischen Museum und der Spree am Boulevard Unter den Linden bieten Künstler:innen Malerei, Grafik und Fotografie an.
Jeden Samstag und Sonntag lädt der Berliner Kunstmarkt zwischen Zeughaus (Deutsches Historisches Museum) und Spree zum Flanieren und Stöbern ein. Im Gegensatz zu den meisten Berliner Flohmärkten bieten auf dem Markt an der Museumsinsel professionelle Künstler:innen, Kunsthandwerker:innen und Designer:innen ihre eigenen Werke an.
Der bei Berliner:innen und Tourist:innen gleichermaßen beliebte Markt präsentiert sowohl Malerei, Grafik und Plastik als auch Fotografie, Mode und Digital Art. Besucher:innen bietet sich hier die Gelegenheit, mit den Kunstschaffenden direkt in Kontakt zu kommen, ihre Arbeitsweise kennenzulernen oder einen Besichtigungstermin im Atelier zu vereinbaren.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Das Zeughaus ist das älteste und vielleicht schönste Gebäude der Berliner Prachtmeile Unter den Linden und ein ehemaliges Waffenarsenal. mehr
© dpa
Seit dem Mauerfall hat die Gegenwartskunst Hochkonjunktur in der Stadt. Neben einer Vielzahl an Galerien hat die Künstlerszene Berlins natürlich noch mehr zu bieten. mehr
© dpa
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr