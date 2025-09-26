Aktuelle Sprache: Deutsch

Kunstmarkt am Zeughaus

Berliner Kunstmarkt am Zeughaus

© Berliner Kunstmarkt am Zeughaus

Auf dem Kunstmarkt zwischen dem Deutschen Historischen Museum und der Spree am Boulevard Unter den Linden bieten Künstler:innen Malerei, Grafik und Fotografie an.

Jeden Samstag und Sonntag lädt der Berliner Kunstmarkt zwischen Zeughaus (Deutsches Historisches Museum) und Spree zum Flanieren und Stöbern ein. Im Gegensatz zu den meisten Berliner Flohmärkten bieten auf dem Markt an der Museumsinsel professionelle Künstler:innen, Kunsthandwerker:innen und Designer:innen ihre eigenen Werke an.

Auch Digital Art auf dem Kunstmarkt

Der bei Berliner:innen und Tourist:innen gleichermaßen beliebte Markt präsentiert sowohl Malerei, Grafik und Plastik als auch Fotografie, Mode und Digital Art. Besucher:innen bietet sich hier die Gelegenheit, mit den Kunstschaffenden direkt in Kontakt zu kommen, ihre Arbeitsweise kennenzulernen oder einen Besichtigungstermin im Atelier zu vereinbaren.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Kunstmarkt am Zeughaus
Ort
Vor dem Zeughaus (Deutsches Historisches Museum)
Termine
Jeden Samstag und Sonntag plus an genehmigten Feiertagen
Öffnungszeiten
11 bis 17 Uhr
Eintritt
Frei
Kontakt
(0173) 3662312

Berliner Kunstmarkt an der Museumsinsel

Adresse
Am Zeughaus 1
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

