Kunstmarkt am Zeughaus

Der bei Berliner:innen und Tourist:innen gleichermaßen beliebte Markt präsentiert sowohl Malerei, Grafik und Plastik als auch Fotografie, Mode und Digital Art. Besucher:innen bietet sich hier die Gelegenheit, mit den Kunstschaffenden direkt in Kontakt zu kommen, ihre Arbeitsweise kennenzulernen oder einen Besichtigungstermin im Atelier zu vereinbaren.