ETAK-Markt am Ludwig-Beck-Platz

Kunstschaffende, Designer­innen, Kreative und Kunsthand­werkerinnen präsentieren auf dem 3. ETAK-Markt ihre mit Leidenschaft und Liebe geschaffenen Objekte. Auf den ca. 70 Marktständen rund um den markanten Wappenbrunnen werden ausgefallene Kopfbedeckungen, kreativer Schmuck und Dekoration, handgefertigte Glas-, Papier-, Leder- und Holzarbeiten, Keramikunikate, Handgestricktes, Malerei und vieles mehr angeboten. Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks finden zeitgleich jedes Jahr im April in über 20 europäischen Ländern statt.