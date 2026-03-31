Aktuelle Sprache: Deutsch

ETAK-Markt am Ludwig-Beck-Platz

12. April 2026

Eine Frau betrachtet eine gehäkelte Baby-Spieluhr

Symbolbild

© dpa

Anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks (ETAK) findet auf dem Ludwig-Beck-Platz in Berlin-Steglitz der dritte ETAK-Markt statt.

Kunstschaffende, Designer­innen, Kreative und Kunsthand­werkerinnen präsentieren auf dem 3. ETAK-Markt ihre mit Leidenschaft und Liebe geschaffenen Objekte. Auf den ca. 70 Marktständen rund um den markanten Wappenbrunnen werden ausgefallene Kopfbedeckungen, kreativer Schmuck und Dekoration, handgefertigte Glas-, Papier-, Leder- und Holzarbeiten, Keramikunikate, Handgestricktes, Malerei und vieles mehr angeboten. Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks finden zeitgleich jedes Jahr im April in über 20 europäischen Ländern statt.

Auf einen Blick

Designmarkt
ETAK-Markt am Ludwig-Beck-Platz 2026
Location
Ludwig-Beck-Platz
Beginn
12. April 2026 11:00 Uhr
Ende
12. April 2026 18:00 Uhr
Eintritt
Frei

Ludwig-Beck-Platz

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Ludwig-Beck-Platz
12203 Berlin

Das könnte Sie auch interessieren

Berliner Augenblick Juni 2011

© dpa

Designmärkte in Berlin

Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt.  mehr

Aktualisierung: 31. März 2026