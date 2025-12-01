Aktuelle Sprache: Deutsch

Radical Christmas Market

06. Dezember 2025

Kleider

Symbolbild: Zwei Frauen probieren Kleider

© dpa

Bei der Weihnachtsausgabe des Radical Markets bieten rund 50 lokale Designerinnen und Designer exklusive Kleidung, Schmuck und Accessoires.

Unter den handgefertigten Stücken findet sich vielleicht das perfekte Weihnachtsgeschenk – für die Lieben oder für sich selbst. Außerdem unterstützen Besucher:innen durch den Kauf der Produkte lokale Künstler:innen. Rund um die Marktstände gibt es internationales Streetfood aus zwölf Restaurants und viele Cocktails an den Bars.

Auf einen Blick

Designmarkt
Radical Christmas Market
Location
Manifesto Market
Beginn
6. Dezember 2025
Öffnungszeiten
12 bis 20 Uhr
Eintritt
Frei

Manifesto Market

Adresse
Alte Potsdamer Str. 7
10785 Berlin

