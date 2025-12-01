Radical Christmas Market

© dpa
Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
© dpa
Bei der Weihnachtsausgabe des Radical Markets bieten rund 50 lokale Designerinnen und Designer exklusive Kleidung, Schmuck und Accessoires.
Unter den handgefertigten Stücken findet sich vielleicht das perfekte Weihnachtsgeschenk – für die Lieben oder für sich selbst. Außerdem unterstützen Besucher:innen durch den Kauf der Produkte lokale Künstler:innen. Rund um die Marktstände gibt es internationales Streetfood aus zwölf Restaurants und viele Cocktails an den Bars.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
© dpa
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
© dpa
05. bis 07. Dezember 2025: Das Berlin-Programm für das Wochenende in der Hauptstadt. mehr