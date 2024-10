Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor

In 250 Hochbeeten bauen über 500 Mitgärtnerinnen und -gärtner an der Ostseite des Flughafengeländes Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen an. Freie Beete werden jedes Jahr im März/April vergeben. Die Termine für die Vergabe werden auf der Website des Allmende-Kontors und über Aushänge im Garten bekanntgegeben.