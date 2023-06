Bücherbox am Kindergarten Memento

Der Fröbel-Kindergarten Memento im Kollwitzkiez in Prenzlauer Berg hat eine öffentlich zugängliche Bücherbox aufgestellt. In der umgebauten Telefonzelle, die in leuchtendem Grün gestrichen ist, sind ausschließlich Kinder- und Jugendbücher zu finden. Bücherspenden in Form von Kinderbüchern und Jugendbüchern in allen Sprachen sind herzlich willkommen. Bitte beachten: Der öffentliche Bücherschrank ist nur während der Öffnungszeiten des Kindergartens zugänglich.