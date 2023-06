Bücherwald in der Sredzkistraße

Die öffentliche Straßenbibliothek befindet sich im Inneren von fünf Baumstämmen, in die Regalfächer hineingeschnitten wurden. Damit die Bücher nicht nass werden, sind die Fächer mit durchsichtigen Kunststoffklappen geschützt. Der Bücherwald im Kollwitzkiez ist eines der ersten öffentlichen Büchertauschprojekte in Deutschland. Er wurde in den Jahren 2007 und 2008 als Beitrag zu einer nachhaltigen Berufsbildung in Zusammenarbeit mit Auszubildenden aus verschiedenen Berufsgruppen konzipiert und aufgebaut. Wer gleich loslesen möchte, kann in eines der vielen umliegenden Cafés einkehren.