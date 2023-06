Die Bücherboxx am Gleis 17 ist eine umgebaute Telefonzelle. Die Besonderheit: Sie enthält zwei themenbezogene Regale. Hier stehen Bücher bereit, die die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus zum Thema haben. Grund ist die unmittelbare Nähe zum Mahnmal Gleis 17. Die anderen Regale in der Bücherbox sind thematisch bunt gemischt. Holzbänke an den Seiten des öffentlichen Bücherschranks laden zum Hinsetzen und Lesen ein.