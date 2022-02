Open Knowledge & Open Data

Wissen zu teilen heißt, dass Daten, Inhalte und Informationen ohne jegliche Einschränkung genutzt, weiterverbreitet und weiterverwendet werden dürfen.

Die Non-Profit-Organisation Open Knowledge Foundation setzt sich für offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung in der digitalen Gesellschaft ein. Ihre Mittel: Bildungsveranstaltungen, Projekte, wissenschaftliche Publikationen und die Entwicklung von Strategien und Anwendungen. Die Akteure: Aktivisten, Entwickler und Wissenschaftler in einem weltweiten Netzwerk. Erklärtes Ziel des deutschen Zweiges der Organisation ist, die Grundrechte der Bürger zu stärken und sicherzustellen, dass sie diese Rechte auch online wahrnehmen können.

Immer mehr Behörden und Ministerien, Parlamente, Gerichte und andere Teile der öffentlichen Verwaltung stellen Wissen in Form von Daten im Internet zur Verfügung. Basierend auf der Annahme, dass frei nutzbare Daten zu mehr Transparenz und besserer Zusammenarbeit führen, sollen diese offenen Daten eine nachhaltige demokratische Entwicklung fördern. Auf der Seite Berlin Open Data veröffentlicht der Senat zahlreiche Datensätze zum Berliner Arbeitsmarkt oder Verkehrsnetz, aber auch zu häufigen Vornamen, Radrouten oder geförderten Kultureinrichtungen in der Hauptstadt.

Wissenstransfer

Wer sein Projekt verbreiten will, findet Transferwissen, Erfahrungsberichte und praktische Tipps auf openTransfer.de. Hier entsteht ein Wissens- und Vernetzungsort zum Thema Projekttransfer im Netz. Das Angebot richtet sich an soziale Innovatoren, ehrenamtliche Initiatoren übertragbarer Projekte, hauptamtliche Mitarbeiter in Non-Profit-Organisationen, Wissenschaftler und Social Entrepreneurs, die den Grundsatz teilen, dass Wissens- und Projekttransfer in der Zivilgesellschaft eine Gemeinschaftsaufgabe ist.