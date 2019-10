Beim Potsdamer Töpfermarkt im Holländischen Viertel präsentieren über 90 Keramiker und Kunsthandwerker ihre Teller, Tassen, Schüsseln, Schalen und Skulpturen.

Gebrauchskeramik, Kunst und mehr

Geboten wird Gebrauchskeramik und Kunst in allen Formen und Farben, in traditionellem bis modernem Design. Geschirr ist ebenso Teil des Angebots wie Gartenkeramik und Dekoration. Wer will, kann sich auch selbst im Töpfern versuchen - sogar an der Töpferscheibe.