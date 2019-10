Tradition, Markt, Unterhaltung und Party: Das jährlich stattfindende Spreewaldfest ist das größte im Lübbener Festkalender.

Das Spreewaldfest in Lübben findet immer am dritten September-Wochenende des Jahres statt - im Jahr 2020 bereits zum 43. Mal. Das Festwochenende in der Lübbener Innenstadt bietet eine unterhaltsame Mischung aus Tradition, Handwerker- und Spezialitätenmarkt, Entertainment und Party, die die vielen Facetten des Spreewaldes zeigen sollen.

Festumzug, Feuerwerk und Vergnügungspark

Weitere Höhepunkte des Spreewaldfests sind der Flohmarkt auf der Schlossinsel, der Festumzug auf den Spreearmen und -fließen sowie das Höhenfeuerwerk am Samstagabend. Für die jüngeren Besucher gibt es Spiel- und Bastelangebote im Kinderland und einen Vergnügungspark. Das Festgelände ist am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.