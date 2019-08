Private Stadtrundfahrt: Highlights von Potsdam

Bei der zweistündigen Stadtrundfahrt durch die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam und die Gartenanlagen von Sanssouci können Teilnehmer in den ausgedehnten Schlösser- und Parkanlagen spazieren, die barocke Altstadt Potsdams sehen sowie Geschichten und Anekdoten rund um die preußischen Monarchen hören.



Park Sanssouci, Neues Palais, Schloss Cecilienhof



Ein Schwerpunkt der geführten Stadtrundfahrt ist ein Besuch in Park Sanssouci, dem Herzstück des sogenannten "Preußischen Arkadiens". Die Teilnehmer spazieren zum Schloss Sanssouci mit Blick auf die Weinbergterrassen und besuchen das Grab des "Alten Fritz". Außerdem geht es zum Gästeschloss Neues Palais und zum Orangerieschloss. Anschließend führt die Tour zum Neuen Garten im Norden Potsdams mit einem Spaziergang zum Schloss Cecilienhof.



Potsdam Innenstadt



Auf dem Programm steht auch eine Fahrt durch den historischen Stadtkern von Potsdam. Unter anderem durch das Holländische Viertel das mit seinen kleinen Läden und zahlreichen Cafés und Restaurants Einheimische und Besucher gleichermaßen anzieht. Das jüngste Bauwerk auf der Stadtrundfahrt ist das neu aufgebaute Potsdamer Stadtschloss am Alten Markt, das seit 2014 als Sitz des Brandenburgischen Landtages dient.

