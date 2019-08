Private Stadtführung: Potsdam City Tour

Auf der zweistündigen geführten Tour durch Potsdam können Teilnehmer sich auf die Spuren der preußischen Geschichte begeben und berühmte Sehenswürdigkeiten der brandenburgischen Landeshauptstadt entdecken.



Potsdamer Stadtschloss am Alten Markt



Die Stadtführung zu Fuß startet am Potsdamer Hauptbahnhof, der mit der Regionalbahn oder S-Bahn schnell und direkt von Berlin aus zu erreichen ist. Auf dem Weg zum Schloss Sanssouci führt die Tour zunächst zum wieder aufgebauten Potsdamer Stadtschloss am Alten Markt, das heute als Sitz des Brandenburgischen Landtags dient.



Durch die Potsdamer Innenstadt



Über den barocken Neuen Markt mit seinen eindrucksvollen Bürgerhäusern geht es anschließend ins Holländische Viertel, das als größtes zusammenhängendes Bauensemble im holländischen Stil außerhalb der Niederlande in Europa gilt. Von dort führt die Tour direkt in die historische Innenstadt Potsdams mit ihren barocken Gebäuden und der Brandenburger Straße, einer belebten Fußgängerzone mit sanierten Häusern, zahlreichen Cafés und vielen kleinen Läden.



Durch die Gärten von Sanssouci



Durch das Brandenburger Tor hindurch erreichen die Teilnehmer den zum UNESCO-Welterbe zählenden Park Sanssouci mit seinen ausgedehnten Spazierwegen und prachtvollen Gartenanlagen. Im Park werden die Friedenskirche und das Grab Friedrich des Großen besichtigt. Zum Abschluss der Führung können die Teilnehmer den herrlichen Blick auf Schloss Sanssouci über den Weinbergterrassen genießen.

