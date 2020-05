Fahrradroute: 7-Seen-Tour

Die 7-Seen-Radtour eignet sich sehr gut als Tagestour durch die Havel- und Seenlandschaft rund um die Stadt Brandenburg.

7-Seen-Tour: Streckenverlauf ab Brandenburg

Die Tour startet am Neustädtischen Markt in Brandenburg. Zunächst radelt man in südwestliche Richtung zum Breitlingsee, wo der Radweg zwischen Wilhelmsdorf und Kirchmöser direkt am Ufer entlang führt. Das Buhnenhaus und das Gasthaus Malge laden zur Rast ein. Weiter fährt man am Möserschen See, Heiligensee und Wendsee vorbei. Immer wieder passiert man dabei schöne Badestellen am Ufer.



Kurz vor dem Ort Plaue überquert die Tour den Wendsee, dann radelt man durch den schönen Plauer Schlosspark, wo im Sommer regelmäßig historische Schlossfeste und altertümliche Ritterspiele stattfinden. Über die Plauer Brücke erreicht man das andere Havelufer. Danach geht es in Sichtweite des Quenzsees Richtung Stadt Brandenburg, anschließend am Silokanal entlang zurück in die Innenstadt.