Die über 70 Dahmeseen sind ein Bade- und Wassersportparadies vor den Toren Berlins. Drumherum lässt es sich prima Wandern oder Radfahren.

Auf den Seen im Dahme-Seenland ist von Rudern und Segeln über Windsurfen, Wasserski und Paddeln bis zu Touren auf dem Hausboot oder Fahrten mit dem Ausflugsschiff fast alles möglich. Auch Angeln und Baden sind in fast allen Dahmeseen möglich. In der leicht hügeligen Heide- und Waldlandschaft drumherum können Ausflügler außerdem ausgiebig Wandern und Radfahren. Je nach Ort werden unter anderem naturkundliche Wanderungen sowie Pilz- und Jägerwanderungen angeboten.

Die größten Seen: Teupitzer See und Wolziger See

Das südliche und westliche Ufer des Teupitzer Sees ist ein Naturschutzgebiet. Der etwa viereinhalb Kilometer lange und etwa zwei Kilometer breite See ist beliebt zum Baden und Angeln sowie für Wassersportarten wie Segeln und Surfen. Auch Motorboote sind hier erlaubt. Die Ufer des 597 Hektar großen Wolziger Sees sind größtenteils schilfbestanden. Am See liegen fünf öffentliche Häfen: Drei am Westufer bei Blossin, einer in Wolzig im Norden und einer in Kolberg im Süden. Offizielle Badestellen gibt es in Wolzig und Kolberg.