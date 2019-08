Auch im südlichen Teil gibt es auch ein Neubauprojekt: Eigenheime und Reihenhäuser sind im "Carlsgarten" an der Trabrennbahn Karlshorst entstanden.Das Seen- bzw. Prinzenviertel rund um die Ehrlich- und Liepnitzstraße war früher nach preußischen Prinzen benannt. Heute sind brandenburgische Seen Namensgeber. In der Villenkolonie Karlshorst gibt es eine reiche Formenvielfalt an Villen und Landhäusern, ebenso gepflasterte und von Bäumen gesäumte Straßen. Durch die Ehrlichstraße fährt die Straßenbahn und es gibt Läden des täglichen Bedarfs.