Hilfe für Berlins Obdachlose - Kältebusse rollen wieder

In der Saison 2024/2025 wurden 2.349 Kontakte zu bedürftigen Personen gezählt. Es gab 573 Transporte in eine Notunterkunft und das Team erreichten fast 1.000 Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, wie es vom DRK Landesverband heißt. Zusätzlich gibt es die Kältehilfe-App der Berliner Kältehilfe, die freie Schlafplätze in Notunterkünften anzeigt. Die Saison in Berlin begann am 1. Oktober und läuft bis Ende April. Ab November stehen laut Senatsverwaltung für Soziales 995 Schlafplätze zur Verfügung. Von Dezember bis März steigt die Zahl der Notübernachtungsplätze auf 1.144. Zum Ende der Saison sind im April noch 1.058 Plätze vorgesehen.