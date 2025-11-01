Hilfe für Berlins Obdachlose - Kältebusse rollen wieder

Unterwegs mit dem Kältebus

Ab jetzt sind wieder Kältebusse in Berlin unterwegs. (Archivbild)

In Berlin sind wieder mehrere Kältebusse im Einsatz, um obdachlosen Menschen in der kalten Jahreszeit zu helfen. Sie fahren durch die Stadt und bieten Unterstützung in Form von warmen Getränken, Kleidung und Fahrten zu Notunterkünften an.

Der Kältebus der Berliner Stadtmission ist bis zum 31. März täglich zwischen 20.00 Uhr und 02.00 Uhr im Einsatz. Das Team sucht nach Menschen, die im Freien übernachten und aus eigener Kraft keine Notunterkunft aufsuchen können. Sie sprechen die Betroffenen an, bieten etwa Tee oder Schlafsäcke an und bringen sie auf Wunsch in eine sichere Unterkunft. Der Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist ebenfalls bis 31. März täglich im Einsatz – von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Er fährt bekannte Aufenthaltsorte obdachloser Menschen an und verteilt Decken, Isomatten sowie warme Getränke.

Kältehilfe und Kältebusse


  • Kältehilfetelefon der Gebewo pro gGmbH: 030 343 971 40 (Täglich von Oktober bis April von 19 bis 23 Uhr)
  • Hilfe-Hotline für obdachlose Menschen der Obdachlosen-TaskforceX: 0157 805 978 70 (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr)
  • Kältebus der Berliner Stadtmission: 030 690 333 690 (Täglich von November bis März von 20 bis 2 Uhr)
  • Wärmebus des DRK-Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.: 030 600 300 1010 (Täglich von November bis März von 18 bis 24 Uhr)
  • Karuna Sub – Buslinie für obdachlose Menschen: 0157 866 050 80 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr)
  • In Notfällen: 110 oder 112

Kältehilfe-Saison endet im April

In der Saison 2024/2025 wurden 2.349 Kontakte zu bedürftigen Personen gezählt. Es gab 573 Transporte in eine Notunterkunft und das Team erreichten fast 1.000 Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, wie es vom DRK Landesverband heißt. Zusätzlich gibt es die Kältehilfe-App der Berliner Kältehilfe, die freie Schlafplätze in Notunterkünften anzeigt. Die Saison in Berlin begann am 1. Oktober und läuft bis Ende April. Ab November stehen laut Senatsverwaltung für Soziales 995 Schlafplätze zur Verfügung. Von Dezember bis März steigt die Zahl der Notübernachtungsplätze auf 1.144. Zum Ende der Saison sind im April noch 1.058 Plätze vorgesehen.

Helfern helfen: Spenden für die Kältehilfen

Autor:in: dpa/BerlinOnline
Weiterführende Informationen: Berliner Kältehilfe für obdachlose Menschen
Veröffentlichung: 1. November 2025
Letzte Aktualisierung: 1. November 2025

