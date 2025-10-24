Landeslabor bestätigt erste Vogelgrippe-Fälle in Berlin

In den vergangen zehn Jahren wurden nach Angaben der Verbraucherschutzverwaltung 1.203 Wildvögel amtlich mittels PCR auf die Krankheit untersucht. Bei 133 Tieren war das Ergebnis positiv. Bei gehaltenen Vögeln habe es in den vergangenen zehn Jahren zwei Ausbrüche gegeben. Einer von ihnen war bei einer Geflügelkleinsthaltung, der andere im Zoologischen Garten. In Berlin sind demnach in erster Linie Wildvögel betroffen. «Zahl und Größe von Hausgeflügelbeständen sind in Berlin eher gering», wie es hieß. Nach Vorliegen einer Risikobewertung durch die zuständigen Veterinärbehörden können bei Bedarf entsprechende Maßnahmen angeordnet werden.