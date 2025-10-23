Riesenrad im Spreepark nach Sanierung wieder aufgebaut

Die erste Fahrt mit dem neuen Riesenrad ist zur Wiedereröffnung des Spreeparks im Frühjahr 2027 geplant. Die Gesamtkosten für seine Sanierung, Umbau und technische Ausstattung einschließlich seines Umfelds und eines Wasserbeckens belaufen sich laut Grün Berlin auf 8,76 Millionen Euro. Der aus dem Jahr 1989 stammende, 220 Tonnen schwere Koloss war Anfang 2021 abgebaut und die Teile waren zunächst im Park zwischengelagert worden. Im Sommer 2024 wurden insgesamt 300 Stahlteile nach Polen transportiert und dort in einer Spezialwerkstatt saniert. Gleichzeitig wurden neue Teile gefertigt wie eine neue Achse und neue Steuerungstechnik. Seit Anfang September 2025 kehrten die Teile Stück für Stück in den Park zurück.