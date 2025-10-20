Neubau der Ringbahnbrücke beginnt: Sperrungen bis 2027

Die Projektgesellschaft Deges kündigte bereits umfangreiche Sperrungen am Autobahndreieck Funkturm vom 30. Oktober um 22 Uhr, bis 3. November um 5 Uhr, an. Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke. «Dort wird auch eine weitere neue Brücke errichtet», sagte der Leiter der Task Force A100 der Deges, Bernd Rothe, dem RBB-Inforadio. Lastwagen von der A100 aus Richtung Osten würden an der Anschlussstelle Schmargendorf Richtung Spandauer Damm abgeleitet, Lkw aus Richtung Norden von der A111 würden am Spandauer Damm über die Königin-Elisabeth-Straße Richtung Autobahndreieck Funkturm geführt. Das letzte Herbstferienwochenende sei gewählt worden, um es synchron mit Sperrungen im Bahnbereich zu machen und vor Weihnachten fertig zu sein. Zugleich werde die Umleitungsstrecke saniert.