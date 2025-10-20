Neubau der Ringbahnbrücke beginnt: Sperrungen bis 2027

© dpa
Heute (20. Oktober 2025) beginnen die Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke. Der Ersatzneubau soll bis Sommer 2027 fertiggestellt werden. Zuständig ist die Projektgesellschaft Deges.
Zum feierlichen Baubeginn (12:30 Uhr) wird unter anderem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet. Die nun beginnenden Bauarbeiten werden zu weiteren Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch für den Güterverkehr führen.
Die alte Ringbahnbrücke war Teil des Autobahndreiecks Funkturm, einer der bundesweit am stärksten belasteten Verkehrsknotenpunkte. Im März dieses Jahres wurde die Brücke gesperrt, weil sich ein Riss im Tragwerk überraschend ausgebreitet hatte. Kurz darauf wurde die Überführung über die S-Bahn-Gleise abgerissen. So erging es auch der etwas weiter nördlich gelegenen Westendbrücke. Im Berliner Westen müssen Autofahrende seither weiträumige Umleitungen hinnehmen. Der Umleitungsverkehr durch Wohngebiete belastet die Anwohnerinnen und Anwohner.
Die Projektgesellschaft Deges kündigte bereits umfangreiche Sperrungen am Autobahndreieck Funkturm vom 30. Oktober um 22 Uhr, bis 3. November um 5 Uhr, an. Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke. «Dort wird auch eine weitere neue Brücke errichtet», sagte der Leiter der Task Force A100 der Deges, Bernd Rothe, dem RBB-Inforadio. Lastwagen von der A100 aus Richtung Osten würden an der Anschlussstelle Schmargendorf Richtung Spandauer Damm abgeleitet, Lkw aus Richtung Norden von der A111 würden am Spandauer Damm über die Königin-Elisabeth-Straße Richtung Autobahndreieck Funkturm geführt. Das letzte Herbstferienwochenende sei gewählt worden, um es synchron mit Sperrungen im Bahnbereich zu machen und vor Weihnachten fertig zu sein. Zugleich werde die Umleitungsstrecke saniert.