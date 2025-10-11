166.000 Studierende an staatlichen Hochschulen in Berlin

An den drei größten Universitäten bewegt sich die vorläufige Studierendenzahl mit Blick auf vorläufige Zahlen auf dem gleichen Niveau wie im Jahr zuvor, wie es von der Senatsverwaltung für Wissenschaft hieß. Demnach sind an der FU rund 37.000, an der HU rund 35.000 und an der Technischen Universität (TU) rund 34.000 Studierende eingeschrieben. Mehrere tausende Menschen fangen in diesem Wintersemester ein Studium an. An der HU sind es derzeit nach eigenen Angaben 7.860 Erstsemester (Stand 2. Oktober). An der Freien Universität haben sich demnach laut vorläufigem Stand rund 8.350 Studierende neu eingeschrieben. Laut TU liegt die voraussichtliche Immatrikulationszahl bei rund 6.700 Studierenden in Bachelor- und Masterstudiengängen.