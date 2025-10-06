Berlin-Tag informiert über Jobs im Bildungsbereich

© dpa
Einblicke in die Berufsmöglichkeiten im Bildungsbereich in der Hauptstadt will der Berlin-Tag am Samstag vermitteln. Dabei sind mehr als 250 Ausstellende vertreten, wie die Bildungsverwaltung mitteilte.
Darunter sind Schulen, Kitas, Jugendämter, weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und andere Organisationen. Sie informieren von 9 bis 15:30 Uhr im Veranstaltungszentrum Station in Kreuzberg in der Nähe des U-Bahnhofs Gleisdreieck etwa über Voraussetzungen für die Arbeit in Schulen und Bildungseinrichtungen und die Stellensituation.
Der Berlin-Tag ist den Angaben zufolge die bundesweit größte Berufsmesse für den Bildungsbereich. Er richtet sich insbesondere an Fach- und Nachwuchskräfte, Studierende, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sowie Schülerinnen und Schüler. Vorträge gibt es unter anderem zum Berliner Bildungssystem, zu Einstiegsmöglichkeiten, Quereinstieg und Auswahlverfahren. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat sich zum Berlin-Tag bereits für den Vormittag angekündigt.