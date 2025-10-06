Polizei-Aktionswoche gegen Taschendiebstahl in Supermärkten

Taschendiebstähle seien weiterhin ein großes Problem für das Sicherheitsempfinden in Berlin. Die Polizei wolle daher Berliner und Besucher auf die typischen Tricks der Täter hinweisen und ihnen praktische Verhaltenstipps geben. Die Aktionswoche, die in Berlin bereits zum vierten Mal stattfindet, werde in diesem Jahr von allen Länderpolizeien übernommen.