Wegner zum Tag der Deutschen Einheit: Um unsere Demokratie kämpfen

«Aber wir stehen in Deutschland auch vor großen Herausforderungen – angesichts der globalen Krisen, des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der leider zunehmenden Spaltung in unserer Gesellschaft», so der CDU-Politiker, der am Freitag an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken teilnimmt. «Wir müssen um unsere Demokratie, um Freiheit und unsere Werte kämpfen – und uns jeden Tag für ein friedliches Miteinander einsetzen.»