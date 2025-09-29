Harald-Juhnke-Platz feierlich eingeweiht

Nach einer Feier, bei der Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und mehrere Künstler Juhnkes Lebenswerk würdigten, wurde symbolisch das Straßenschild enthüllt. Wegner sagte, Juhnke sei «ein ganz Großer» gewesen und habe Millionen begeistert. «Es gibt wenige Menschen, die es so doll verdient haben, in Berlin einen eigenen Platz zu bekommen, wie Harald Juhnke.» An der Feier nahmen Juhnkes Frau Susanne und sein Sohn Oliver teil. Dabei waren auch Schauspieler wie Ben Becker, Mariella Ahrens, Barbara Schöne oder Anouschka Renzi. Entertainer Karsten Speck kam ebenso wie Schauspieler und Theatermacher Dieter Hallervorden oder der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).