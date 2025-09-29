«Zu gut für die Tonne!»: Aktionswoche gegen Verschwendung

Zudem wurde laut Senatsverwaltung als Prototyp einer Verteilstation für Lebensmittel in der Markthalle Neun in Kreuzberg eine «Kiez-Box» aufgestellt, mit der bereits wichtige Erfahrungen gesammelt werden konnten. Die Foodsharing-Bewegung rettet Lebensmittel und verteilt sie über diese Box weiter, wie es hieß. Zwei weitere Standorte entstehen demnach derzeit in einem Späti in Neukölln sowie in der Bettina-von-Armin-Bibliothek in Pankow.