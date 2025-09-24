Berlin will mehr für Vielfalt in der Verwaltung tun

Dabei sei entscheidend, in den kommenden Jahren überhaupt genügend Bewerberinnen und Bewerber für Stellen in der Verwaltung zu finden. So sollen auch Fachkräfte mit im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen für den Öffentlichen Dienst stärker in den Fokus genommen werden. Die Berliner Verwaltung als Arbeitgeber müsse dabei auch die demografische Entwicklung und den damit verbundenen höheren Altersdurchschnitt der Bevölkerung im Blick haben. Entsprechend wichtiger werden flexible Arbeitsmodelle und gesundheitliche Unterstützungsangebote, die sich an den verschiedenen Lebensphasen und Bedürfnissen der Beschäftigten orientieren.