Neues Bürgeramt geht in Marzahn-Hellersdorf an den Start

Dort soll der Regelbetrieb am Freitag starten, wie die Senatskanzlei mitteilte. Damit verbunden sind auch zusätzliche Termine im Buchungssystem. Auch das Angebot an Bürgerdienstleistungen soll ausgeweitet werden. Berlin baue seinen Bürgerservice damit weiter aus, erklärte der Regierende Bürgermeister, Kai Wegner (CDU). «Das Bürgeramt an der Riesaer Straße in Marzahn-Hellersdorf schafft zusätzliche Terminkapazitäten, von denen alle Berlinerinnen und Berliner profitieren.»