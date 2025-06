Hagel, Gewitter und Sturm: Nächstes Unwetter droht

Dunkle Regen- und Gewitterwolken bauen über dem Strausberger Platz und dem Fernsehturm auf. (Archiv) © dpa

Unwetter und Sturm drohen am Donnerstag wieder in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab dem Mittag an vielen Orten Gewitter mit Starkregen und Hagel.