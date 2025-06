Neue Plattform Soziales Berlin bündelt Beratungsangebote

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe wies zum Start auf die große Anzahl sozialer Einrichtungen und Angebote in Berlin hin, die jedoch auch bekannt und zugänglich sein müssten. "Mit der digitalen Plattform Soziales schaffen wir erstmals eine für alle Menschen zugängliche Übersicht der sozialen Angebote in unserer Stadt. Diese Plattform macht die Angebote sichtbar und hilft den Berlinerinnen und Berlinern, in allen Lebenslagen schnell und zielsicher Informationen und Hilfe zu finden“, so Kiziltepe.