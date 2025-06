Wechselhaftes Pfingstwochenende: Warnung vor Sturmböen am Sonntag

Ab dem Mittag kündigt der DWD zudem örtliche Sturmböen an und gibt eine amtliche Warnung heraus. Erwartet werden Böen von bis zu 60 km/h, in der Nähe von Schauern sind bis zu 80 km/h möglich. Wer sich im Freien aufhält, sollte besonders auf herabstürzende und umherfliegende Gegenstände achten. Am Abend nimmt der Wind allmählich ab. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr gab es zunächst keine größeren Einsätze wegen des Gewitters. Die Regionalleitstelle Lausitz berichtete von einzelnen umgekippten Bäumen und herabgefallenen Ästen.