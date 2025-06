Terminfreies mobiles Bürgeramt im Roten Rathaus am 21. Juni

«Ihr könnt alle Dienstleistungen wie im regulären Bürgeramt direkt erledigen», lautet die Zusage - und das an einem Samstag und ohne lange vorher online einen Termin zu buchen. «Erkunde das Rathaus & nutze die Gelegenheit, dein Verwaltungsanliegen über das mobile Bürgeramt zu regeln.» Das Rote Rathaus ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. «Wir geben Ihnen einen Einblick in die spannende Arbeit der Senatskanzlei und in die politischen Themen und Prozesse des Berliner Senats», so der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).