Kampfmittelräumung auf früherem Flughafen Tegel beendet

Ein Fachteam habe die Arbeiten mithilfe minimalinvasiver Sondierungen begleitet, um Eingriffe in die Lebensräume von Tieren und Pflanzen so gering wie möglich zu halten. Am ehemaligen Flughafen Tegel ist ein 190 Hektar großer Landschaftspark geplant, die Arbeiten dafür sollen 2028 beginnen und bis 2030 abgeschlossen sein. Bis dahin würden die Planungen finalisiert, heißt es. Für Besucher ist die angrenzende Tegeler Stadtheide, die auch Teile des ehemaligen Rollfelds umfasst, bereits jetzt im Rahmen von Führungen, Workshops und Veranstaltungen geöffnet.