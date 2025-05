Beginn der Stechmückensaison: Hinweise der Gesundheitsverwaltung

Wer den Verdacht habe, eine Asiatische Tigermücke gefangen zu haben, könne sie ans Gesundheitsamt Mitte senden oder Fotos per Mail schicken. Die Tiere sind den Angaben zufolge kleiner als eine Ein-Cent-Münze, haben einen schwarzen Körper, eine auffällig weiße Musterung, fünf weiße Ringe am hinteren Beinpaar sowie einen weißen Längsstreifen auf dem Vorderrücken. Fängt man ein solches Exemplar, ohne es zu zerquetschen, solle man es über Nacht einfrieren und möglichst bald in einem kleinen Behälter übersenden.