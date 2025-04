Findling erinnert an Opfer deutscher Besatzung Polens

«Dass heute dieses Gedenkzeichen am ehemaligen Standort der Kroll-Oper errichtet wird, ist ein wichtiges Signal vor dem Gedenken an 80 Jahre Kriegsende und die Befreiung am 8. Mai», teilte die geschäftsführende Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) zum Start der Bauarbeiten mit. Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal.