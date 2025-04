Hohe Waldbrandgefahr in weiten Teilen Brandenburgs

In weiten Teilen Brandenburgs ist das Waldbrandrisiko aufgrund der Trockenheit hoch. In sechs Landkreisen vor allem in den nördlichen Regionen herrscht die Gefahrenstufe 4 - das bedeutet eine hohe Brandgefahr.

In der Prignitz im Nordwesten Brandenburgs galt sogar die höchste Stufe 5. Für die anderen sieben Landkreise in der Mitte und im Süden wurde eine mittlere Gefahr angegeben (Stufe 3). Das geht aus Daten des Forstministeriums hervor. Im März und April gab es bereits einige Waldbrände in Brandenburg, die aber begrenzt blieben und rasch gelöscht werden konnten.

Osterfeuer können ab Waldbrandstufe 4 verboten werden Vor allem Veranstalter der Osterfeuer schauen in diesen Tagen gespannt auf die Wetterlage und ob starker Wind herrscht. Ab der Waldbrandgefahrenstufe 4 können Osterfeuer verboten werden. Reichlich Regen könnte die Lage entspannen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am Mittwoch etwa in der Prignitz Gewitter möglich. Es bleibt warm mit Werten von teils über 25 Grad. Für den Gründonnerstag sagte der DWD eine geringe Schauerneigung voraus.