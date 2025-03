Der Bestand des Europäischen Aals hat in den vergangenen 30 Jahren in ganz Europa und auch in Berlin deutlich abgenommen. Mittlerweile ist er vom Aussterben bedroht. Seit 20 Jahren werden Aale in Berliner Gewässer gesetzt, von 2005 bis 2024 waren es insgesamt rund 17 Millionen Tiere. Damit soll nach Angaben des Fischereiamtes Berlin die Rückwanderrate laichreifer Aale erhöht und dem Rückgang des Bestands entgegengewirkt werden. Die Tiere seien vor wenigen Tagen in französischen Flussmündungen zum Atlantik gefangen worden.