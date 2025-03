Berlin kauft «Evas Obdach»: Notunterkunft langfristig gesichert

Dem vom Sozialdienst katholischer Frauen betriebenen Projekt drohte die Schließung zum 30. Juni, da das Haus aufgrund eines Eigentümerwechsels zum Verkauf angeboten wurde. Da es auf dem Berliner Immobilienmarkt sehr schwierig ist, neue Räume für eine Notübernachtung zu finden, entschloss sich der Senat gemeinsam mit anderen Beteiligten, über einen Ankauf zu verhandeln. «Frauen sind in besonderem Maße von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen», sagte Kiziltepe. «Oft verlieren Frauen ihre Wohnung, weil sie arm sind oder Gewalt in der Familie oder in ihrer Partnerschaft erfahren haben.» Sie bräuchten dann besondere Schutzräume und spezielle Hilfsangebote. «Es ist eine großartige Nachricht, dass die dringend notwendige Notübernachtung Evas Obdach an ihrem Standort erhalten bleibt», sagte Kiziltepe.