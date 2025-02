Brandenburger Tor wird am Mittwoch angestrahlt

Die Leiche der Mutter war am Freitag von der Hamas übergeben worden, einen Tag nach den sterblichen Überresten ihrer Kinder. In einem Sarg, den die Hamas zuerst an das Rote Kreuz ausgehändigt hatte, befand sich die Leiche einer anderen, unbekannten Frau. Diese Vertauschung – ob wissentlich oder versehentlich – hatte in Israel große Empörung ausgelöst. In den vergangenen Tagen wurden dem «Tagesspiegel» zufolge bereits in mehreren Ländern Monumente und Gebäude in Gedenken an die Familie orange angestrahlt.