Ge­sonderte Sammel­touren wie bei der am 21. Januar beendeten Abholaktion gebe es nicht mehr. Im Unter­schied zur regulären Weihnachtsbaum-Abholung könnten die Nachzügler-Bäume auch nicht in Großkompostieranlagen oder Biomassekraftwerken verarbeitet werden. Wer seinen alten Tannenbaum schnell loswerden wolle, könne ihn zu einem der 14 BSR-Recycling­höfe bringen, hieß es weiter. Der falsche Ort für ausgediente Weihnachts­bäume sei indes die Biotonne, weil Stämme und Äste für eine Vergärung in der Biogas­anlage ungeeignet seien.