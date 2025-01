Deutschlandweit lag der Durchschnittswert im vergangenen Jahr bei 50,8 Tagen. Je nach Bundesland sind die Unterschiede erheblich: In Hamburg lag er bei 45,5, in Bremen, Schlusslicht im Ländervergleich, bei 79,9 Tagen. Auch innerhalb Berlins gab es erhebliche Unterschiede. Am schnellsten arbeiteten das Finanzamt Steglitz mit nur 30,9 und das in Neukölln mit 38,8 Tagen. Am unteren Ende des Rankings landeten Marzahn-Hellersdorf mit 56,0 und Wilmersdorf mit 58,1 Tagen.