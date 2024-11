Senatorinnen wollen Schutz von Frauen vor Gewalt verbessern

Dafür sei notwendig, entsprechende Gefahren früher zu erkennen. «Wir werden in Berlin ein besseres, interdisziplinäres Gefährdungsmanagement aufbauen und daher die sogenannten multiinstitutionellen Fallkonferenzen in Hochrisikofällen einführen», kündigten die Senatorinnen an. «Fallkonferenzen sind ein sehr effektives und in anderen Bundesländern praktiziertes Verfahren, um das Risiko von Tötungsdelikten zu reduzieren. Darauf dürfen wir in Berlin nicht verzichten.»