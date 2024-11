Berlin bewirbt sich um NFL-Spiele ab 2025

Berlin war bereits in den 90ern fünfmal Gastgeber von Vorbereitungsspielen von NFL-Teams. Seit 2022 waren München und Frankfurt Gastgeber für jeweils zwei Spiele in einer Saison, München zuletzt am vergangenen Sonntag. Die Partie zwischen den New York Giants und den Carolina Panthers (17:20 n.V.) war innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen. Mit einem solchen Effekt wird auch in Berlin gerechnet. Die Stadt investiert deshalb eine zweistellige Summe von 12,5 Millionen Euro in die Austragungen. Die Investition soll durch die vielen Besucher aus dem In- und Ausland sich mehr als nur amortisieren und nachhaltige Impulse für den Tourismus setzen. Spranger verwies auf Wertschöpfungen der Spiele in München (70 Millionen Euro) und Frankfurt (110 Millionen).