Kältebusse der Berliner Stadtmission starten in Saison

Unterdessen starten am Freitag (1. November) weitere Träger in die Kältehilfesaison. Laut Sozialverwaltung steigt die Kapazität der am 1. Oktober angelaufenen Kältehilfe auf 1.025 Plätze in Notübernachtungen. Hiervon sind 158 Plätze für Frauen vorgesehen. Seit Beginn der Saison standen bisher 735 Notübernachtungsplätze zur Verfügung, um obdachlosen Menschen in der kalten Jahreszeit Schutz und Unterstützung zu bieten.