Bei der U-Bahn wurden keine größeren Ausfälle angekündigt. Die U-Bahnlinie U5 hält bis auf weiteres nicht am U-Bahnhof Bundestag, wie die Verkehrsinformationszentrale VIZ mitteilte. Sie kündigte größere Sperrungen und Einschränkungen auf den Straßen an. Besonders bei der Anreise am Vormittag und bei der Abreise zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt könne es zu «massiven Verkehrseinschränkungen im Bereich Flughafen Berlin-Brandenburg, auf den Stadtautobahnen A113 und A100 sowie der Berliner Innenstadt kommen».