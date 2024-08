Berlin feiert 60 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr

«Ein überwiegender Teil der Freiwilligen ist in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig.» Dazu zählten Einsatzstellen an Schulen, Kitas oder in der Jugendhilfe. Viele entschieden sich zudem für ein FSJ im Gesundheitswesen, etwa zur Vorbereitung für ein Medizinstudium. Die Freiwilligen seien im Schnitt Schulabgänger und zwischen 16 und 20 Jahre alt. «Viele wollen in einen Beruf reinschnuppern», sagte Navasery. Andere seien sich noch unsicher, wie es nach der Schule weitergehen solle und nutzen das FSJ als eine Art Pause, bevor sie sich für ein Studium oder eine Ausbildung entschieden.