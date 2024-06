Umfangreiche Verkehrseinschränkungen zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz

In Charlottenburg-Wilmersdorf ist von 13 bis 18 Uhr der Bereich zwischen Hardenbergplatz/Hardenbergstraße/Joachimsthaler Straße, Joachimsthaler Straße/Kantstraße, Kantstraße/Joachimsthaler Straße und Budapester Straße/Kantstraße/Hardenbergstraße als Sicherheitszone eingestuft. Innerhalb der Sperrzone wird der gesamte Fahrzeug- und teilweise auch der Fußverkehr eingeschränkt. Die Hardenbergstraße und Budapester Straße sind dann in beiden Richtungen zwischen Kurfürstenstraße und Fasanenstraße für Autos gesperrt. Die Hardenbergstraße wird in Richtung Zoologischer Garten bereits ab Ernst-Reuter-Platz gesperrt. Bis Mittwochabend ist die Jafféstraße in Westend in beiden Richtungen zwischen Messedamm und Heerstraße für den Kfz-Verkehr nicht befahrbar.