Fast 120.000 neue Nutzende in Berliner Bibliotheken

In den vergangenen Jahren habe sich auch die Art der Veranstaltungen verändert. Neben den klassischen Lesungen stünden heutzutage auch viele andere Angebote wie etwa Tanz- und Nähkurse auf dem Programm. Auch Angebote zur digitalen Bildung würden gern genutzt. «Wir glauben fest daran, dass das Wissen nicht nur in den Medien zu finden ist, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Der Austausch von Wissen ist deshalb auch eine so wichtige Komponente von Bibliotheken», so Jacobi.