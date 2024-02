«Kai Wegner vor Ort»: Regierender Bürgermeister besucht Bezirke

© Senatskanzlei Berlin

In den nächsten Monaten will der Regierende Bürgermeister Kai Wegner im Rahmen einer neuen Gesprächsreihe Besuche in allen Bezirken abhalten.

Das teilte die Senatskanzlei Berlin am Dienstag mit. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können demnach im Rahmen von «Kai Wegner vor Ort» mit dem Regierenden Bürgermeister diskutieren und Fragen stellen. Zum Auftakt besucht Wegner den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

«Ich lade alle Berlinerinnen und Berliner ein: melden Sie sich an und diskutieren Sie mit!» «Unsere Demokratie lebt vom Dialog» betonte Wegner. Im Rahmen der neuen Gesprächsreihe möchte er politische Entscheidungen erklären und dazu beitragen, das Vertrauen in die Politik zu stärken. Zusätzlich erhofft er sich neue Impulse von den Teilnehmenden. Wer bei der Auftaktveranstaltung am 26. Februar im Maison de France in Charlottenburg teilnehmen möchte, muss sich bis 21. Februar anmelden.